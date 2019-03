Kulturnotiz:Frühlingsmatinee mit Geigenschülern der Villa Paganini

Am Sonntag, 31. März, um 10 Uhr findet in der Villa Paganini in Kitzingen ein Frühlingskonzert mit jungen Talenten der Geigenschule Meierott statt. Am Sonntag präsentieren sich die jungen Musiker mit Werken von Vivaldi, Verdi und Beethoven. Selbst die jüngsten Talente im Alter von zwei, drei Jahren aus der Geigenfrüherziehung werden das erste Mal auf der Bühne stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Pause und im Anschluss an das Konzert, bietet sich Gelegenheit mit den jungen Künstlern und Florian Meierott zu plaudern, die Unterrichtsräume der Villa Paganini kennen zu lernen und Infos zu Geigenunterricht und Geigenfrüherziehung zu bekommen. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter Tel.: (09321) 9279966 oder mail@meierott.de