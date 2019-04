Rüdenhausen vor 1 Stunde

Kulturnotiz:Frühling, Liebe und die Jagd" im Weinkeller

Am Samstag, 4. Mai, um 19 Uhr musizieren unter dem Motto „Frühling, Liebe und die Jagd“ Musikanten aus dem nieder- und oberbayerischem Raum im Rüdenhäuser Weinkeller am Schloss. Die „Adlkofener Geigenmusik“ und die „Geschwister Roglmeier“ haben unverfälschte echte Volksmusik mit im Gepäck, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Kurzgeschichten rund um die Jagd und um die Liebe wird Kathrin Fitz, die Tochter von Gerd und Christl Fitz, den Abend auflockern. Der Eintritt beträgt 25 Euro; Platzreservierung unter Tel.: (09383) 7044 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de