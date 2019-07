Castell vor 1 Stunde

Kulturnotiz:Französin eröffnet Casteller Orgelwoche

Am Sonntag, 7. Juli, eröffnet die französische Organistin Helga Schauerte-Maubouet mit einem Konzert die Casteller Orgelwochen. Es erklingen Werke von Gigout, Dubois und Alain. Helga Schauerte-Maubouet ist an der deutschen Kirche in Paris tätig und kann mit mehr als 700 Konzerten weltweit eine rege Konzerttätigkeit nachweisen, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus gilt sie als führende Musikwissenschaftlerin und Herausgeberin französischer Orgelmusik. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.