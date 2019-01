Kulturnotiz:Frank Sauer eröffnet die Kitzinger Comedy und Kabarettwochen

"KICK", die Kitzinger Comedy und Kabarettwochen starten an diesem Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen. Mit seinem neuen Programm „Scharf angemacht – Die besten Rezepte für Beziehungssalat“ präsentiert Frank Sauer laut Pressemitteilung ein gepfeffertes Programm, geschrieben in ratternden Zügen, in verruchten Kneipen, in Hotelbars und fremden Betten, an befreundeten Küchentischen und in stylischen Cocktailbars. Restkarten gibt's an der Abendkasse ab 19 Uhr.