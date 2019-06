Kitzingen vor 6 Stunden

Kulturnotiz: Flussgeschichten im Papiertheater

Das Theaterstück "Flussgeschichten" von Gabriele Brunsch steht von Freitag bis Sonntag auf dem Spielplan im Papiertheater, Grabkirchgasse 4, in Kitzingen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Vier Jugendliche müssen sich bei einem Schulprojekt mit dem Main beschäftigen. Eine recht schwierige Herausforderung, die sie innerhalb weniger Tage bewältigen müssen. Dabei kommt es zu ernsten und heiteren Ereignissen. Die Aufführungstermine des circa einstündigen Stückes für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren sind laut Mitteilung am 21., 22. und 23. Juni, jeweils um 17 Uhr. Eine Reservierung wird erbeten unter Tel.: (09332) 8692, per E-Mail an: gabriele.brunsch@t-online.de oder im Internet unter www.papiertheater-kitzingen.de