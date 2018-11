Kulturnotiz: Finissage in der Galerie Papiushof

Am Sonntag, 2. Dezember, endet in der Galerie Papiushof in Sulzfeld mit einer Finissage von 14 bis 17 Uhr die Ausstellung „Peter Probe, auch ich bin ein Maler“. Seine Aquarelle, in virtuosem Pinselstrich geschaffen, zeigen laut Pressemitteilung Motive von verträumten Orten rund um den Gardasee, Venetiens und der Toscana. Daneben zeigt Peter Probe auch fränkische Ansichten um seine Heimatstadt Würzburg.