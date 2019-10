Kitzingen vor 33 Minuten

Kulturnotiz: Farbenfrohe Bilder von Sabine Arayici

Eine neue Bilderausstellung zeigt das Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung im Bürgercafé. Die Kitzinger Künstlerin Sabine Arayici stellt dort bis Dezember ihre farbenfrohen Gemälde aus, die sie, laut Pressemitteilung, mit unterschiedlichen Materialien wie Beton, Federn oder Gipsbinden gestaltet. Ob Acrylgießen, heißes Wachs oder Alkoholtinte - Sabine Arayici liebt es, verschiedene Techniken und Untergrund zu kombinieren. Ihre bevorzugten Motive findet sie in der Natur. So entstehen ausdrucksstarke Landschaften, Stillleben und Pflanzenbilder. Der Erlös der Bilder, die im Stadtteilzentrum verkauft werden, geht an die Igelstation Gerbrunn. Zu sehen ist die Ausstellung dienstags und freitags, von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Tel.: (09321) 25307.