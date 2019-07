Kitzingen vor 1 Stunde

Kulturnotiz:Farbenfrohe Acrylbilder im Bürgercafè

Ab Juli zeigt das Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung eine neue Bilderausstellung im Bürgercafé. Die Künstlerin Gabriele Schaller-Grötsch ist durch die Leitung von Acryl- Malkursen in Kitzingen keine Unbekannte, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihre bevorzugten Motive findet sie in derNatur; so entstehen ausdrucksstarke Ortsbilder, Landschaften,Stillleben, Pflanzen- und Tierbilder. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende September Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung unter Tel.: (09321) 25307.