Kulturnotiz: Empfehlenswerte Neuerscheinungen

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat drei Neuerscheinungen in den Sparten Jugend-, Kinder- und Bilderbuch als "Buch und App des Monats September" vorgestellt. Aufgelistet werden in der Mitteilung:

Jugendbuch: "Bus 57 - Eine wahre Geschichte" von Dashka Slater (400 Seiten, 18,95 Euro, Loewe 2019, ab 14 Jahren, ISBN: 978-3-7432-0363-1). Ein Roman, der binäre Vorstellungen hinterfragt, den Lesern viel zutraut und über individuelle Einzelschicksale hinausgeht – nicht nur gesellschaftlich, sondern auch sprachlich. Genau recherchiert mit Aktenauszügen, Zitaten aus Interviews und Protokollen erzählt Slater äußerst differenziert von einem realen Fall, der sich im November 2013 in Oakland ereignet hat.

Kinderbuch: "Roberta verliebt" von Judith Burger (196 Seiten, 13 Euro, Gerstenberg 2019, ab zehn Jahren, ISBN: 978-3-8369-6016-8). Selten wurde so schön über die Irrungen und Wirrungen der Liebe im Kinderbuch erzählt und illustriert. Poetisch-kraftvoll und mit viel Gefühl für die Sorgen der elfjährigen Roberta nähert sich Burger der Thematik, die auf beeindruckende Weise von Ulrike Möltgen in Bildern festgehalten wird.

Bilderbuch: "Meine ganz (außer)gewöhnlichen Nachbarn" von Mikel Casal (48 Seiten, 15 Euro, Prestel 2019, ab fünf Jahren, ISBN: 978-3-913-7382-9). Jeder Mensch ist außergewöhnlich! Das stellt im Laufe der Geschichte der Junge Niko fest, der seine Nachbarschaft beobachtet und Erstaunliches erlebt.

Hörbuch: "An Nachteule von Sternhai" von Holly Goldberg Sloan & Meg Wolitzer (mp3-CD, circa 372 Minuten, 16,95, ab 14 Jahren, ISBN 978-3-96632-000-9). Zwei unterschiedliche Mädchen, unfreiwillig verbunden durch die Liebesbeziehung ihrer Väter – eine Geschichte über die Anfänge einer Freundschaft mit Höhen und Tiefen sowie überraschenden Wendungen.