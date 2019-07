Rödelsee vor 20 Minuten

Kulturnotiz:Eine Zeitreise von Bach bis Gershwin

"Eine Zeitreise von Bach bis Gershwin" lautet der Titel des Konzerts mit dem Posaunenquartett Opus 4 an diesem Samstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg. Das Quartett Opus 4 mit Posaunisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig wurde laut Pressemitteilung 1994 gegründet. Heute besteht das Ensemble aus dem Leiter Jörg Richter, Mitbegründer Dirk Lehmann, Wolfram Kuhnt, Stephan Meiner und Hans-Martin Schlegel. Das umfangreiche Repertoire des Ensembles umfasst Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten. Neben originalen Kompositionen aus Renaissance und Barock stehen auch bearbeitete Werke sowie Ur- und Erstaufführungen von Kompositionen, die speziell für dieses Ensemble geschrieben wurden, auf dem Programm. In der St. Michaelskirche kommen unter anderem Werke von Monteverdi, Senfl, Gesualdo, Schütz, Bach, Berlin und Gershwin zu Gehör. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.