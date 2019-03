Kulturnotiz:Dorfarchäologie als Forschungsaufgabe: Vortrag in Iphofen

Zum Vortrag „Dorfarchäologie als Forschungsaufgabe - nicht nur in Bayern“ lädt das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim am Freitag, 29. März, um 19.30 Uhr ins historische Rathaus in Iphofen ein. Der Vortrag ist ein Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Ausgegraben – das Projekt Dorfarchäologie Mönchsondheim“ im Kirchenburgmuseum. Referent ist Prof. Dr. Bernd Päffgen vom Institut für vor- und frühgeschichtliche Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Sonderausstellung „Ausgegraben – Das Projekt Dorfarchäologie Mönchsondheim“ im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim wurde verlängert und kann noch bis 22. April von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr im Obergeschoss des historischen Gasthauses „Zum Schwarzen Adler“ besichtigt werden.