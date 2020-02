Kitzingen vor 40 Minuten

Kulturnotiz: Dokumentarfilm "System Error" in Kitzingen

Die Volkshochschule Kitzingen zeigt an diesem Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Alten Synagoge den Dokumentarfilm von Florian Opitz. Der Film ist laut Pressemitteilung Teil der Veranstaltungsreihe "Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land" in Kooperation mit dem Landratsamt Kitzingen. Der Eintritt ist frei.