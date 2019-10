Kitzingen vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Die schönsten Werke der Klassik

In einer Schubertiade musizieren am Samstag, 12. Oktober, um 19 Uhr in der Seiler Pianofortefabrik in Kitzingen Geiger Florian Meierott, die Japanerin Sachi Nagaki aus Tübingen und der Schwede Tobias van der Pals aus Kopenhagen die berühmten Klaviertrios Es-Dur und B-Dur von Franz Schubert. Diese Werke gehören laut Pressemitteilung mit zum Schönsten, was die klassische Musik zu bieten hat und manchem Nichtklassiker werden die Stücke aus berühmten Kinofilmen bekannt vorkommen. Karten zu 20 (ermäßigt 10) Euro gibt es unter Tel.: (09321) 9279966 oder www.meierott.de