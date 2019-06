Castell vor 42 Minuten

Kulturnotiz: Das Spiel von Liebe und Zufall

Am Sonntag, 30. Juni, veranstaltet die Kulturgemeinde Castell im Schlossgarten in Castell ihr traditionelles Theater mit Picknick. Der Fränkische Theatersommer spielt um 18 Uhr die Rokoko-Komödie "Das Spiel von Liebe und Zufall" des französischen Dramatikers Pierre Carle de Marivaux. Für das gleichzeitig stattfindende Picknick wird der Schlossgarten ab 16 Uhr geöffnet sein, heißt es in der Mitteilung. Picknickkörbe zu 24 Euro können unter Tel.: (09325) 9809949 vorbestellt werden. Eintrittskarten gibt es zu 18 Euro im Vorverkauf unter Tel.: (09325) 902348, per E-Mail an: office@castell-kulturgemeinde.de oder zu 20 Euro an der Abendkasse. Bei ungünstiger Witterung findet die Theateraufführung in der Reithalle statt.