Kulturnotiz:Das Jewish Chamber Orchestra Munich präsentiert den jungen Mahler

14 Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit Gustav Mahlers in der Bearbeitung von Pierre Hoppé mit Bariton Ludwig Mittelhammer sowie Dirigent und Moderator Daniel Grossmann sind am Mittwoch, 13. März um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen zu hören.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht der wohl berühmteste jüdische Katholik: Gustav Mahler (1860-1911). Zwischen den Liedkompositionen aus Mahlers Frühwerk erzählt Daniel Grossmann aus dem Leben des weltberühmten Komponisten, unter anderem von seinen böhmischen Wurzeln, seinem jüdischen Elternhaus und seiner musikalischen Ausbildung, die mit der Musik der Synagoge begonnen hatte.

Zudem sind Texte zu hören, die Mahlers Beziehung zum Judentum schildern und von seiner nicht ganz freiwilligen Abkehr von der Religion seiner Vorfahren erzählen. Am 23. Februar 1897 konvertierte er zum Katholizismus. Das Jewish Chamber Orchestra Munich ist ein international wirkendes Kammerorchester, das immer neue, ungewöhnliche Allianzen und Formate sucht, wie jüdische Gegenwartskultur für jeden hör-, erleb- und sichtbar werden kann – ein Anliegen, das das JCOM laut Mitteilung mit Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit in die Welt hinausträgt. Karten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.