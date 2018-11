Kulturnotiz: "Das Fastnachtsspiel" in der Sparkassen-Galerie

In der Galerie der Sparkasse Kitzingen wird am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr die Ausstellung "Von Narren und anderen Menschen - Das Fastnachtsspiel in der Grafik A. Paul Weber" mit einer Vernissage eröffnet. Gezeigt werden Druckgrafiken aus dem Werk von A. Paul Weber sowie Flecklasgestalten, die laut Pressemitteilung eigentlich im Museumsdepot "schlummern" und nur für die Dauer der Aussstellung der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zu sehen sind die Exponate bis 11. Januar zu den Geschäftszeiten der Sparkasse.