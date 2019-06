Kulturnotiz:Container-Ware im KuK.Dettelbach

Einer echten Herausforderung stellt sich das KuK Dettelbach (Kunst- und Kulturzentrum) mit der Ausstellung „Container-Ware“. Befassen sich die Nürnberger Künstler Hans-Jürgen Gessner und Norbert Mederer und Schriftstellerin Katja Hachenberg, Karlsruhe in der Container-Ware mit dem Thema „unsere Flüchtlinge“, sehen die Künstler „Schwarz“ oder was befindet sich in dem „Container“?

Norbert Mederer greift laut Pressemitteilung mit seinen Installationen und Skulpturen gerne aktuelle Themen auf, die er dann in Holz und Stein umsetzt. Seine Naturverbundenheit und innere Haltung spiegeln sich vor allem in seinen Werken aus Holz wider, während Hans-Jürgen Gessner die Farbe „Schwarz“ spannend und herausfordernd in Szene setzt. Katja Hachenberg wird aus einem ihrer Bücher lesen und dem Zuhörer es selbst überlassen, ob sie darin etwas „Schwarzes im Container“ erkennen können.

Vernissage ist am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr; die Sängerin Kathrin Di Gioia wird an der Vernissage die Gäste mit einem Vortrag weg von der Begrüßungsrede hin zu den künstlerischen Arbeiten führen.