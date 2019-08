Rüdenhausen vor 1 Stunde

Kulturnotiz: Blechintakt spielt im Garten des Weinkellers auf

Freunde der Blasmusik können sich freuen: Am Samstag 31. August, spielt die Musikkapelle "Blechintakt" ab 18 Uhr im Garten des Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen zu einem Kirchweih-Dämmerschoppen auf. Die 20-Mann starke Besetzung unter Leitung von Oliver Flach hat sich laut Pressemitteilung auf die Interpretation böhmischer Blasmusik spezialisiert. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Die Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt.