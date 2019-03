Kulturnotiz:Bildervortrag im Weinkeller am Schloss

Unter das Motto "Niederfranken - Kulturhauptstadt Europas" stellt Willy Klapheck aus Volkach seinen Vortrag am Samstag, 16. März, in Rüdenhausen. Die Gäste können sich laut Ankündigung auf einen humorvollen Bildervortrag freuen, in dem Klapheck über das weithin unbekannten „Niederfranken“ berichten wird, welches im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands liegt und als geschlossene Region im Jahre 2010 zur Kulturhauptstadt Europas ausgerufen wurde. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Weinkeller am Schloss. Eine Anmeldung unter Tel.: (09383) 7044 oder per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de wird erbeten.