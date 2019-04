Kulturnotiz: Autorenlesung im Konstitutionssaal

Die Volkshochschule Volkach lädt in Kooperation mit den „Gaibacher Gesprächen“an diesem Mittwoch, 10. April, zu einer Autorenlesung mit Georg M. Oswald, ein, heißt es in einer Pressemitteilung. „Welche Grundrechte haben wir? Was bedeuten sie und wie schützen wir sie in einer Zeit, in der Rechtspopulismus wieder salonfähig wird?“ - das sind Fragen, die der Jurist und Autor während der Lesung - passend zum diesjährigen Gedenken an das hundertjährige Bestehen des Grundgesetzes - nicht nur stellen, sondern auch beantworten wird. Beginn ist um 19 Uhr im Konstitutionssaal des Frankenlandschulheims; der Eintritt ist frei.