Kulturnotiz: Ausstellung "Bild & Ton" im KuK in Dettelbach

"Bild & Ton" ist der Titel einer Ausstellung mit Werken von Paul Hartmann, Ralf Weinkirn und Jutta Bom, die laut Pressemitteilung an diesem Samstag, 7. März, um 18 Uhr im Baumannschen Haus im Kultur- und Kommunikationszentrum (KuK) in Dettelbach eröffnet wird.

Der Dettelbacher Paul Hartmann, in der Region auch mit seiner Mundart-Literatur bekannt, hat schon als Kind seine Empfindungen kreativ in Zeichnungen verarbeitet. Das blieb bis heute so. Malen ist für ihn vor allem Fantasie. Einer bestimmten Stilrichtung oder Technik folgt er dabei nicht. Hartmann malt so, wie es ihm gerade in den Pinsel kommt. Im KuK zeigt er zusammen mit seinen Künstlerfreunden Ralf Weinkirn und Jutta Bom Bilder und Skulpturen.

Geöffnet ist die Ausstellung bis 4. Mai montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und ab April auch sonntags von 10 bis 16 Uhr.