Kulturnotiz: Aufbruchsgeschichte – Vom Banker zum Entdecker

Die Volkshochschule Kitzingen präsentiert am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr in der Alten Synagoge eine Aufbruchsgeschichte in Worten, Fotografien und Pianoklängen, erlebt, erzählt, fotografiert und eingespielt von Christof Jauernig. Christof Jauernig ist Betriebswirt und arbeitet seit vielen Jahren in Frankfurt am Main als Analyst in einer Unternehmensberatung für Banken, heißt es in einer Pressemitteilung. Was er tut, erscheint ihm immer mehr sinnlos. Den Mut, sich von täglichen Lauf im Hamsterrad zu verabschieden, fasst er jedoch erst, als seine inneren Widerstände übergroß geworden sind. Bald darauf bricht er zu einer sechsmonatigen Rucksackreise durch Südostasien auf – ohne Plan für danach. Sie führt ihn zurück zu sich selbst und hinaus aus dem Gedankenkarussell.