Kulturnotiz: Auf der Suche nach Hadeloga

"Hadeloga - auf der Suche nach einer sagenumwobenen Gestalt" heißt das Stück, das laut Pressemitteilung am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, jeweils um 17 Uhr im Papiertheater, Grabkirchgasse 4, in Kitzingen aufgeführt wird. Zum Inhalt: Mia, Leonie und Niklas wissen sich keinen Rat. Die Sage um Hadeloga, die Gründerin der Stadt Kitzingen, gibt es in zwei Varianten: Mit Seidentuch und mit Handschuh. Was ist durch die Luft geflogen um am Ufer des Mains zu landen? Das ist verwirrend. Mia ist sich sicher, dass ihr Opa alle Fragen richtig beantworten kann. Während der Großvater erzählt, tauchen die Besucher in die Vergangenheit ein, begegnen Hadeloga in ihrer Jugend auf ihrer Heimatburg, und erfahren eine Menge über die Geschichte des frühen 8. Jahrhunderts. Das Stück für Personen ab sieben Jahren wird mit mittelalterlicher Harfenmusik untermalt, Reservierung unter Tel.: (09332) 8692.