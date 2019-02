Kuliprojekt für Guatemala

Mit Kulis, die keine Massenware sind, schreiben die Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH). Seit 2012 unterstützen sie ein Kuliprojekt, von dem Indios in Guatemala profitieren. In dem Zeitraum wurden laut Mitteilung der Schule 909 Schreibgeräte geordert, was den Indios 2350 Euro einbrachte. Kuliprojekt.de arbeitet mit Indios im Alter von 16 bis 26 Jahren zusammen, die in Handarbeit die Geräte herstellen. Durch diese Verbindung können ihre Produkte einen viel größeren Markt erreichen. Somit gilt für das Projekt: Hilfe durch fairen Handel, denn das Geld kommt direkt bei den Produzenten an. Die Kugelschreiber werden mit buntem Garn umwickelt und dabei die Buchstaben eingewebt. Auf dem Kuli können Wörter stehen mit bis zu zwölf Zeichen, z.B. der eigene (Spitz-)Name, die Namen von Eltern oder Freunden, der Lieblingsband, des Fußballclubs oder von Schulen, je nach Wunsch der Kunden. Auch die Farbe für das Mittelteil des Kulis kann ausgewählt werden und die Kulis werden am Ende mit bunten Bändern geschmückt. Hinter dem Projekt steht Ursula Steinmann. Sie lebte 13 Jahre in Guatemala und arbeitete für den Fairen Handel. Von daher ist sie vertraut in der Zusammenarbeit mit Familienbetrieben und Kooperativen.