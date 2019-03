Künftig Bewirtung am Inselstrand

Immer mehr zu einem Anziehungspunkt für Touristen entwickelt sich der Inselstrand nahe der Nordheimer Mainfähre. Was den Gästen bislang fehlte, war eine Bewirtung. Das wird sich in Kürze ändern.

Wie Bürgermeister Guido Braun in der Ratssitzung mitteilte, ist die Entscheidung in Hinblick auf die Inselstrandbewirtung gefallen. Somit wird ab Ostern dieses Jahres ein aus dem Volkacher Ortsteil Astheim stammender Bürger versuchen, mit einem attraktiven Angebot an Nordheimer Weinen und kleineren Speisen den Wünschen der Gäste gerecht zu werden. Die Bewirtung muss aus einer kleinen mobilen Bude erfolgen, da im Hochwasserfall und im Winter das Gelände komplett geräumt werden muss.

Der Standort des Betreibers ist in der Nähe des Maibaumaufstellplatzes, also in der Nähe des Inselstrandes, angedacht. Auch Sitzmöbel und Tische sollen in den Öffnungszeiten von 10 bis maximal 22 Uhr zur Verfügung stehen. Ende Oktober endet der Service, der natürlich in den Folgejahren beibehalten werden soll.

Weitere Punkte im Nordheimer Gemeinderat:

Der vorübergehend gesperrte Häckselplatz ist ab sofort wieder geöffnet. Bürgermeister Braun appellierte an die Nutzer der Ablagestelle, hier doch kein Gras, Fallobst und Laub zu entsorgen. Nicht zuletzt aufgrund von wilden Ablagerungen sprach sich Bernd Sauer für eine Kamera- Überwachung des Häckselplatzes aus.

Über steigende Einwohnerzahlen von Nordheim berichtete Bürgermeister Braun in Zusammenhang mit der Präsentation des Jahresberichtes der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. So wurden zum Ende vergangenen Jahres 1085 Bewohner – 2017 waren es 1068 – registriert. Besondere Erwähnung fand auch die Sportförderung der Gemeinde, die gegenüber dem Jahr 2017 mit 2886 Euro auf nunmehr 7260 Euro deutlich angestiegen ist. Im Fährbereich, so Braun, wurde mit 6400 Euro im zurückliegenden Jahr ein leichtes Defizit registriert.

Im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens Nordheim 5 wurde der Kommune angeboten, eine Aufwertung für Maßnahmen zum Zwecke "Freizeit und Erholung/Weinerlebnisroute" zu errichten. Dem Eigenleistungsanteil der Planungsleistung durch das Kitzinger Büro arc grün in Höhe von 7340 Euro stimmten die Räte zu.

Zur nachhaltigen Sicherung der Bewässerung von Weinbergsflächen plant die Gemeinde Nordheim die Aufstellung eines Bewässerungskonzeptes. Mit der Erstellung der Objektplanung und der Konzeptstudie wurde das Würzburger Architektenbüro Röschert beauftragt. Kosten: 96 900 Euro.