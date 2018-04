Künftig Alkoholverbot an zwei Stellen

Wiesentheid reagiert gegen die zuletzt bisweilen ausufernde nächtlichen Feiern auf öffentlichen Flächen. So hat nun der Gemeinderat ein Alkoholverbot für zwei Bereiche erlassen. Bürgermeister Werner Knaier ließ eine Satzung beschließen, die besagt, dass künftig im Umfeld des Mehrgenerationenplatzes in der Kolpingstraße, sowie der Nikolaus-Fey-Schule kein Alkohol mitgeführt und konsumiert werden darf. Das Verbot gilt für die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens.

Die Gemeinde hofft damit, die in der Vergangenheit gerade an den beiden Stellen aufgetretenen Probleme mit Ruhestörung und Vandalismus entgegenzuwirken. Zu der Verordnung habe die Polizei geraten, so Knaier. Eine Voraussetzung für den Erlass der Alkoholverordnung sei, dass an den betreffenden Orten ein „vermehrtes Auftreten von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung“ auch auf überhöhten Alkoholkonsum zurück zu führen sei., Das sehe man hier als gegeben.

Ärger mit Jugendlichen

Während der Fußweg an der Brücke über den Sambach zur Schule hin seit je her ein Problembereich in Wiesentheid ist, hatte es am Mehrgenerationenplatz in der Kolpingstraße gerade im vergangenen Jahr häufiger Ärger mit feiernden Jugendlichen gegeben. Anwohner hatten den nächtlichen Lärm und zum Teil auch Sachbeschädigungen und Diebstähle dort moniert. Trotz gelegentlicher Kontrollen durch einen privaten Sicherheitsdienst, sowie der Polizei gab es immer wieder Beschwerden.

Wie Bürgermeister Knaier ausführte, diene die nun erlassene Verordnung dazu, dass die Polizei nun eher eine Handhabe zum Eingreifen bei Bedarf habe. Die Gemeinderäte standen einhellig hinter dem Vorschlag. Es gehe in erster Linie darum, die Anlieger und Anwohner zu schütze, meinte Ratsmitglied Michael Rückel. Er regte an, das man die Verordnung bei Problemen auch auf andere Stellen im Ort ausweiten könne.

Ausnahmen zum Alkoholverbot am Mehrgenerationenplatz sind bei gemeldeten Veranstaltungen oder einer offiziellen Vermietung der dortigen Grillhütte, sowie bei Festen und Veranstaltungen des Marktes. Am Platz findet jährlich etwa das Sonnwendfeuer der Jugendgruppen statt, auch Kindergarten oder Schulen nutzten das Gelände bereits.