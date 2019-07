Dettelbach vor 1 Stunde

Kühle Füße beim Sommerfest im Skulpturenpark

Zu „Musik & Wein“ hatte der Kulturhistorische Kreis am Samstag zum zweiten Mal in den Skulpturenpark an der Mainlände in Dettelbach geladen. Trotz Hitze kamen laut Pressemeldung pünktlich um 11 Uhr die ersten Gäste in den Park, um gemütlich unter Sonnenschirmen und Bäumen zunächst den Kindern der Sing- & Musikschule Dettelbach/Schwarzach, unter Leitung von Frank Sodemann und Darius Hummel zu lauschen.