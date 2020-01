Kitzingen vor 1 Stunde

Kronenkreuz der Diakonie an Beate Herrmann verliehen

Beate Herrmann wurde für ihre 25-jährige Tätigkeit bei der Diakonie Kitzingen mit dem goldenen Kronenkreuz ausgezeichnet. Im Mai 1994 begann sie laut einer Pressemitteilung als Pflegefachkraft im Haus Mainblick und wechselte 2009 als Pflegedienstleitung in das Frida-von-Soden Haus. Seit 2015 ist Herrmann als Pflegedienstleitung im neu gebauten Diakonie-Seniorenhaus Mühlenpark in Kitzingen tätig. Nach über 25 Jahren gefällt ihr die Arbeit im Diakonischen Werk Kitzingen noch immer gut, "weil sie sich als Mitarbeiterin wertgeschätzt fühlt", heißt es in der Mitteilung. Dankbar zeigt sich Herrmann auch, dass "bei der Diakonie öfter mehr Mitarbeitende eingestellt werden als nach Personalschlüssel erforderlich wären, sofern Pflegekräfte gefunden werden."