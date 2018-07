Kitzingen vor 2 Stunden

Krokodile in der Bädergalerie

Die Krokodilgruppe vom Kindergarten Pusteblume in Hellmitzheim war in der WSG Bädergalerie in Kitzingen zu Gast. Beide Whirlpools wurden auf Herz und Nieren getestet und von den Kids für gut befunden. Die Juniorchefs Moritz und Felix kennen sich bestens aus und führten die Gäste von Aktion zu Aktion. Nach einer kleinen Stärkung ging es mit einem WSG-Quiz weiter und zum Schluss durften die Kinder noch die Rohre und Fittings im Lager zusammenbasteln.