Kriterien für Reaktivierung der Steigerwaldbahn

Zum Stand der Dinge in Sachen "Reaktivierung der Steigerwaldbahn" informierte Bürgermeister Karl Höchner die Ratsrunde in der Sitzung am Dienstagabend. Er berichtete von einem Treffen im Landratsamt mit Landrätin Tamara Bischof, den zuständigen Sachbereichsleitern, den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen und den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen der an die Bahntrasse angrenzenden Gemeinden. Dabei habe die Landrätin auf den am 8. April 2019 im Kreistag gefassten Beschluss erinnert, dass der Landkreis dem Antrag der Gemeinden Groß- und Kleinlangheim, Wiesentheid, Prichsenstadt, Lülsfeld, Frankenwinheim, Sulzheim, Grettstadt und Gochsheim auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken nicht zugestimmt habe. Da auch der Landkreis Schweinfurt einen Beschluss gegen die Entwidmung gefasst habe, "wurde die Entwidmung der Strecke zunächst einmal gestoppt".