Dettelbach vor 29 Minuten

Krimi-Dinner mit dem Frauenbund

Wer ist der Mörder? Um das herauszufinden trafen sich laut Pressemitteilung Mitspieler zum "Krimi-Dinner" im Dettelbacher Pfarrheim zu dem der Frauenbund eingeladen hatte. Unter der Leitung von Nike Klüber bekam jeder Teilnehmer vor dem Spiel Informationen für seine persönliche Rolle. Nach jeder Runde gab es mehr Informationen. Die Spieler mussten sich in ihre Rollen hineinversetzen, denn der Mörder musste ja von sich ablenken, beziehungsweise gefunden werden. Es wurde in drei Gruppen, mit je zehn Personen und in fünf Runde gespielt. Jede Runde dauerte 30 Minuten. Dazwischen konnten sich die Protagonisten mit Essen und Getränken stärken. In der Schlussrunde äußerte jeder seine Vermutung und gab an, wen er als Mörder verdächtigte, bevor Nike Klüber die Hintergründe und das Motiv für die Tat preisgab.