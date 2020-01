Wiesentheid vor 1 Stunde

Kriegsgräbersammlung mit Prominenz

Am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten sammelte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laut Pressemitteilung mit örtlicher Prominenz auch vor zwei Einkaufsmärkten in Wiesentheid. Vor dem Edeka-Einkaufsmarkt Liebe in der Bahnhofstraße und dem Rewe-Einkaufsmarkt in der Korbacherstraße sammelten (im Bild von links) Bürgermeister Werner Knaier, Sammlungsleiter Gerhard Bauer von der Reservistenkameradschaft Kitzingen, der Bürgermeisterkandidat des Bürgerblocks/Freie Wähler Klaus Köhler und Marktgemeinderat Heinrich Wörner insgesamt 425 Euro, die der Anlage und Pflege von Kriegsgräbern gefallener deutscher Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges zugute kommen.