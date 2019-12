Kreistagswahl: FDP nominiert ihre Listenkandidaten

Der FDP-Kreisverband Kitzingen hat laut einer Pressemitteilung zur Kreistagswahl 40 Kandidaten und fünf Ersatzkandidaten nominiert. Ziel sei es, im neuen Kreistag mindestens zwei Kreisräte zu stellen, so Kreisvorsitzender Hans Müller.

Vor der Nominierung der Kandidaten stellte sich Landrätin Tamara Bischof vor und sprach über aktuelle kreispolitische Themen. Der FDP-Kreisverband stellt sich uneingeschränkt hinter die Kandidatur von Tamara Bischof. Müller lobte die bisherige Arbeit der Landrätin. Der Landkreis stünde hervorragend da. Im Kreistag herrsche ein angenehmes Klima und ein Miteinander, was auch Bischofs Verdienst sei. Sachlich nicht nachvollziehbar sei die Entscheidung der CSU einen Gegenkandidaten aufzustellen, der zudem keinerlei politische Erfahrung und fachliche Kompetenz für das Amt besitzt, heißt es in der Pressemitteilung.

Bezeichnend sei laut FDP, dass kein CSU-Bürgermeister oder -Kreisrat den Mut besitzt, gegen Bischof anzutreten. Da müsse ein Nobody herhalten. Letztendlich habe die CSU im Kreistag in den vergangenen Jahren keinerlei Kritik an Bischof und deren Arbeit geübt.