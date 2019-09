Kreisheimattag: Eichfeld präsentiert den Wandel

9 Uhr morgens auf dem Dorfplatz in Eichfeld: Noch ist es ruhig, nur ein paar Bierbänke und ein Anhänger lassen auf die Vorbereitungen für den Kreisheimattag am Sonntag schließen. Kurze Zeit später rollen die ersten Traktoren an und der Aufbau ist im vollen Gange. Das große Festzelt soll mitten auf dem Dorfplatz stehen, das heißt für alle Beteiligten Maßarbeit auf engstem Raum. Der Dorfplatz bildet auch das Zentrum des Festes, hier wird der Kreisheimattag von Landrätin Tamara Bischof und Heimattag-Koordinator Helmar Hartner eröffnet. Alle 450 Dorfbewohner werden auf den Beinen sein - es werden insgesamt über 1000 Gäste erwartet.

Das ganze Dorf packt an

Die Vorbereitungen für das Fest laufen schon seit März auf Hochtouren. Der ehemalige Einkaufsladen auf dem Dorfplatz wurde extra schneller abgerissen und neue Stein- und Grünflächen angelegt. "Er wird von vielen wegen seines teilweise roten Schotters auch Roter Platz genannt", sagt Helmar Hartner und grinst. Er ist Koordinator der Gruppe "Gemeinsam für Eichfeld". Die 40 Erlebnisstationen wurden von Vereinen und ehrenamtlichen Helfern auf die Beine gestellt. Dazu zählen der Sportverein Eichfeld, die Feuerwehr, die Gruppe "Gemeinsam für Eichfeld" und die Kirchengemeinde Eichfeld. Für Hartner war das Zusammenspiel der Vereine und Sponsoren eine der größten Herausforderungen bei der Vorbereitung, aber auch das wurde gemeistert.

Altes erhalten und Neues bringen

Das Motto des Kreisheimattags ist "Unser Dorf im Wandel". Vor 50 Jahren war Eichfeld noch ein Bauerndorf mit 75 landwirtschaftlichen Betrieben - heute gibt es diese nicht mehr und die Bewohner arbeiten vor allem auswärts. Deswegen ist ein Ziel des Festes mehr Menschen aufs Dorf zu bekommen, Neueinwohner zu integrieren und die Neugestaltung des Dorfes voranzutreiben. "Man sollte Altes erhalten und Neues bringen", sagt Hartner. Um einen ersten Schritt zu machen, wird am Sonntag auch ein Modell des neuen Dorfplatzes präsentiert. Dabei setzt Eichfeld auch auf die Dorfjugend. Die Jugendlichen sollen in Zukunft durch die Dorfneugestaltung Jugendräume in der ehemaligen Kirchenburg bekommen.

Ein vielseitiges Programm

Die Veranstaltungsmeile zieht sich vom Sportplatz über die Wohnsiedlung bis hin in den Dorfkern. Die Themenschwerpunkte sind die Brauchtumspflege, das Handwerk, Kunst, Musik und Tanz sowie die Dorfgeschichte. Dafür stellt der Archivar Eckart Reppert viele alte Bilder zur Verfügung. Am Samstag werden noch die restlichen Stände auf den Höfen und Vereinsgeländen aufgebaut, danach kann das Fest losgehen.