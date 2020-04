Kreativwettbewerb für Kinder in Kitzingen

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) Kitzingen hat unter dem Motto "Mein Traumzeltlager 2020" einen Kreativwettbewerb für Kinder ins Leben gerufen.

Die Kinder sind eingeladen, in irgendeiner Form – beispielsweise als Bild, im Video, mit Lego oder Playmobil, beim Backen oder mit Musik – ihr Traumzeltlager entstehen zu lassen: Wie siehst du dich im Zeltlager? Was gehört für dich alles dazu? Worauf freust du dich schon am meisten?

Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt, schreibt Gabriella Moser von der KjG in einer Pressemitteilung. Die Ergebnisse können bis Montag, 20. April, entweder per E-Mail an kjgkitzingen.zeltlager@gmail.com gesendet oder bei Instagram mit dem Hashtag #KjGesundzuHause hochgeladen werden. Eine Jury wählt anschließend die Sieger aus.