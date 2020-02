Volkach vor 1 Stunde

Krawatten-Raubzug im Volkacher Rathaus

An Weiberfastnacht übernehmen im Narrenland bekanntlich die Frauen die Macht, so auch im Volkacher Rathaus: Dem Krawatten-Raubzug fiel daher zuerst der Schlips des Ersten Bürgermeisters, Peter Kornell, zum Opfer. Auch Tourismus-Chef Marco Maiberger hatte nur kurze Freude an seinem Binder. Beide Männer trugen es jedoch mit Gelassenheit. Das Foto zeigt Bürgermeister Peter Kornell mit zwei Mitarbeiterinnen, die sich über ihre Trophäe freuen.