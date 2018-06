Kitzingen vor 9 Stunden

Kratzer in den Autotüren

Eine 25-jährige Frau hatte am Mittwochnachmittag ihren blauen Mercedes A-Klasse in Iphofen auf dem Schotterparkplatz in der Schützenstraße geparkt. Als sie am Mittwochabend zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die beiden linken Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden laut Polizei: 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321)141-0.