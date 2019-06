Kratzer im Autolack

Zwischen dem 21. Juni, 16 Uhr, und dem 23. Juni, 15 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter in der Schützenstraße in Kitzingen einen geparkten Opel. Dieser wurde laut Polizeibericht an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.