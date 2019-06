Volkach vor 8 Stunden

Kratzer im Autolack

Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, ereignete sich im Asternweg in Volkach eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte zerkratzten einen geparkten BMW. Dieser wurde an der linken und rechten Türe beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.