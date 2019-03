Kratzer im Autolack

Am Dienstag zwischen 10.30 und 13.30 Uhr ereignete sich in Astheim in der Kirchstraße eine Sachbeschädigung, berichtet die Polizei. Unbekannte zerkratzten einen geparkten Opel. Das Auto wurde an der linken hinteren Fahrzeugtüre beschädigt. Es entstand lSchaden von etwa 1300 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.