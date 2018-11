Am Dienstag wurde zwischen 7.40 und 19.30 Uhr am Hindenburgring Nord in Kitzingen ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Das Fahrzeug wurde laut Polizeibericht an der rechten Seite zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.