Kitzingen vor 1 Stunde

Kratzer im Autolack

In der Nacht zum Mittwoch hatte eine 45-jährige Frau ihren Pkw in der Hauptstraße in Volkach vor einem Hotel geparkt. Als sie am Mittwochfrüh zu ihrem Fahrzeug kam, hatte ein Unbekannter die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird mit 500- Euro beziffert.