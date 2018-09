Stadelschwarzach vor 3 Stunden

Kratzer im Autolack

In der Nacht auf Dienstag hatte ein 64-jähriger Mann seinen schwarzen Audi Q 5 in Schwarzach am Marktplatz geparkt. Als er am Dienstagvormittag zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter die beiden rechten Fahrzeugtüren zerkratzt hatte. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.