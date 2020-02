Dettelbach vor 1 Stunde

Krapfenbacken am Valentinstag

Lustig ist die Fasenacht, wenn man mit den Praktikanten Krapfen backt – hieß es nach dem Gottesdienst am Valentinstag in der Senioreneinrichtung Hornsches Spital in Dettelbach. Mit Begeisterung waren die drei Schüler vom Egbert-Gymnasium unter Anleitung von Otto Kram dabei, heißt es in einer Pressemitteilung. Und die Senioren genossen die Stunde der kulinarischen Beschäftigung mit ihren Betreuerinnen Erna Schmitt und Barbara Gehring. Als "Vorkoster" der Faschingsköstlichkeiten durfte Altenheimseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz fungieren und war mehr als glücklich: super Krapfen und gelungene Beschäftigungsstunde.