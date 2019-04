Kran hilft Kran beim Aufrichten

Seit Dienstag nach Ostern geht es in der Marktstraße in Kitzingen besonders eng zu. Vormittags begann dort, an der Ecke zur Grabkirchgasse, der Aufbau eines großen Baustellenkrans. Bekanntlich entsteht auf dem Grundstück des ehemaligen Marktcafés in den kommenden Monaten ein mehrstöckiges Wohn- und Geschäftshaus .

Am Dienstag schraubte sich das Stahlskelett des Baukrans, der bis zur Spitze 36 Meter misst, nach und nach in die Höhe. Ein monströser 100-Tonnen-Autokran hievte die Bauteile des Krans sowie die schweren Gegengewichte an ihren Platz. Der grün lackierte Baustellen Kran hat eine Ausladung von 45 Metern und hebt an der äußerten Spitze des Auslegers noch immer zwei Tonnen, berichtet die Firma, der der Kran gehört, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Engstelle bleibt noch einige Monate erhalten

Der Kran wird nach Angaben von Architekt Jürgen Hertel voraussichtlich bis Ende Oktober an der Baustelle stehen bleiben. Fahrzeuge können die Marktstraße während dieser Zeit nicht passieren. Für Fußgänger wird ein Weg entlang des Bauzauns offen gehalten. Naturgemäß geht es dennoch eng zu, wenngleich der Bauzaun nach Aufstellen des Krans wieder ein paar Zentimeter zurückweichen wird.

Für Zaungäste gibt es in den kommenden Tagen an der Baustelle noch genug zu sehen, kündigt der Architekt an: Am Mittwoch rückt ein Bagger an und beginnt damit, den Bauplatz abzuschieben, bevor er sich in die Tiefe gräbt. Bereits am Dienstag vollzog sich der Aufbau des Krans vor etlichen Beobachtern.