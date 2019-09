Kradfahrerin stürzt in Straßengraben

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stürzte eine 17-jährige mit ihrem Krad in den Straßengraben, dies teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Die Jugendliche war auf dem Mühlenweg in Iphofen in Richtung Staatsstraße 2420 unterwegs. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam sie im Einmündungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert. Am Kleinkraftrad entstand nur ein geringer Schaden.