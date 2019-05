Kradfahrer verletzt sich schwer

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag bei Geiselwind.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, geriet ein Motorradfahrer im Auslauf einer S-Kurve der Staatsstraße zwischen Haag und Geiselwind nach rechts in das geschotterte Bankett. Der Fahrer versuchte noch seine Maschine zu stabilisieren, kollidierte allerdings mit einem Verkehrszeichenstandrohr. Der Kradfahrer wurde mit Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.