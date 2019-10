Kitzingen vor 15 Stunden

Kradfahrer leicht verletzt

Ein 16-jähriger Kradfahrer war am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 8 von Kitzingen kommend in Richtung Biebelried unterwegs. Kurz nach den Marshall Heights wollte ein vorausfahrender Verkehrsteilnehmer links abbiegen. Ein vor dem Leichtkraftrad fahrender Smart musste deshalb anhalten. Dies bemerkte der jugendliche Kradfahrer laut Polizeibericht zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro.