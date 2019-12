Kitzingen vor 1 Stunde

Kradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung zur Kaltensondheimer Straße/Friedenstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger bog mit seinem Auto nach links in die Friedenstraße ein. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der Kradfahrer auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden liegt in Höhe von rund 3000 Euro.