Kostenloser Ladeservice für E-Biker

Die Infrastruktur in Albertshofen ist jetzt um eine Ladestation für E-Bikes reicher, die sich an der Zufahrt zur Mainfähre befindet. Jürgen Lang vom Energieversorger N-ergie nahm symbolisch mit Bürgermeister Horst Reuther und seiner Stellvertreterin Katharina Riedel die Ladestation für Elektrofahrräder in Betrieb. An der Ladestation können Radler jetzt gleichzeitig drei E-Bikes laden und der Service ist kostenlos. Das Besondere an der Ladestation ist, dass die zu landenden Akkus in den E-Bikes bleiben können, die Radler benötigen nur ein passendes Ladekabel, das im Fachhandel oder im Internet (www.shop.bike-energy.com) erhältlich ist. Kabel für gängige Akkus können auch gegenüber beim Gasthaus „Zum Anker“ ausgeliehen werden. Die Förderung der Elektromobilität ist laut einer Mitteilung an die Presse fest in der Konzernstrategie der N-ergie verankert. Gemeinsam mit 50 weiteren Stadt- und Gemeinde-Werken baut die N-ergie seit 2010 eine einheitliche und flächendeckende Ladeinfrastruktur in Nordbayern auf.